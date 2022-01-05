CHP'li Tanju Özcan, kendisine 'zeka yoksunu' diyen AKP'liyi salondan attı

Bolu Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantısında gergin anlar yaşandı. Toplantı sırasında AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay toplantı sırasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a “Sayın Başkan şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz” dedi.

Akbay, bu sözleri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın önceki toplantıda zamlara tepki olarak ampul kırması üzerine söyledi.

Akbay'ın sözlerine Özcan, tepki gösterdi.

Akbay’a cevap olarak Tanju Özcan, “Ne demek geri zekalısınız ya. Uğur Bey hemen kürsüyü ve toplantıyı terk etmeni talep ediyorum. Gönderin görevlileri. Çağırın zabıta arkadaşları çıkarın. Mikrofonu kapatın. Haddini bil. Terbiyesiz. Biz burada halkın iradesiyiz” diye konuştu.

Zabıtalar tarafından kürsüden alınan Akbay, yerine oturmak isterken Tanju Özcan, “Uğur Bey zorluk çıkarmayın. Arkadaşların suçu yok, görevlerini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. İç tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturun demedim“ dedi.

Ardından görevli zabıtalar eşliğinde AKP’li Meclis üyeleri meclis salonundan çıktı.