Tanju Özcan: Belediye çalışanlarına dil uzatanın dilini kopartırım

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında kentte etkili olan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özcan, "Belediyenin elinde 14 tane karla mücadele ile ilgili araç vardı. Belediye ve özel sektörden araç tahsis ederek bu rakamı 60’a çıkardık. Bolu’da şu ana kadar 7 bin 500 kamyon kar topladık. 150 bin metreküp kar toplanmış. Bu 15 bin sefer yapıyor" diye konuştu.
Eksik ve hatalarla ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunun söyleyen Özcan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: