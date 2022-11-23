Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sınavlar ertelendi

Düzce merkezli birçok ilde hissedilen bir deprem gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından 5,9 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi daha önce 5,9 olarak duyurduğu Düzce’deki depremin büyüklüğünü 6,0 olarak revize etti.

Depremin merkez üssü Sarıdere, Gölkaya olarak kaydedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı bilgisi hakkında açıklama yaptı. Koca "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sınavlar ertelendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bugünkü vize sınavları ertelendi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Öğrencilerimizin Dikkatine (son güncelleme)

Bolu’da da hissedilen Düzce merkezli deprem nedeniyle bugün (23.11.2022 Çarşamba günü) yapılacak olan sınavlar ertelenmiştir, dersler yapılmayacaktır. Ertelenen sınavların yapılacağı tarihler dekanlık/müdürlüklerce belirlenecektir."

Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişiklik yapılmayacaktır.