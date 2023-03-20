Bolton: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararı gayri meşru

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı yakalama kararını gayri meşru olarak niteledi.

Bolton, Sky News televizyonuna verdiği demeçte "Eğer müzakerelerin gerçekleşmesini istiyorsanız, Putin hakkında yakalama kararı çıkartmak bunu daha az mı, yoksa daha çok mu olası kılar?" diye sordu.

UCM’yi tehlikeli bir kurum olarak niteleyen Bolton sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir şey olmayacak. UCM'nin, temelinde gayri meşru ve yıllardır öyle olduğuna inanıyorum. Bu, ABD'nin işbirliği yapmasını gerektiren bir şey değil. Bunu söylemek Putin'in savaşta başı çekmesini hiçbir şekilde mazur göstermiyor ancak onu yargılayabilecek yargı alanları var. Özellikle Ukrayna ve nihayetinde onu yargılayacak özgür bir Rusya var."