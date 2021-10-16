Bolsonaro kamuya ait petrol şirketini özelleştiriyor

Brezilya'nın faşist Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro dün devlete ait Petrobras'ı özelleştirmek istediğini açıklarken, diğer yandan önümüzdeki ay ABD askeri güçlerinin tatbikatlar için ülkeye girişine izin verdi.

Ekonomi Bakanı Paulo Guedes, geçtiğimiz gün hükümetin devlete ait petrol şirketindeki kontrol hissesinin bir kısmını sözde "refah programlarını finanse etmek" için satabileceğini söylemişti.

Petrobras'ın hisselerinin değeri, Bolsonaro'nun yorumlarından sonra yüzde iki yükseldi.

Bolsonaro bir radyoya verdiği demeçte, "Petrobras'ı özelleştirmek istiyorum. Ekonomi ekibiyle bu konuda neler yapabileceğimizi gözden geçireceğim, çünkü şirketi kontrol edemiyorum, benzin fiyatlarını yönlendiremem ama yükseldiğinde bu benim hatam oluyor" dedi.

Faşist Cumhurbaşkanı Bolsonaro, daha önce Petrobras'ın özelleştirilmesine karşı çıkmış ve şirketi ülkenin çıkarları için "stratejik" olarak nitelendirmişti.

Ancak Bolsonaro'nun gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesindeki popülaritesini kaybetmesini takiben özelleştirmeler tekrar sıcak gündem haline geldi.

Bolsonaro, benzer şekilde Paraíba Vadisi bölgesinde 28 Kasım - 18 Aralık 2021 tarihleri ​​arasında "ABD askeri güçlerinin eğitim tatbikatına katılmak için ulusal topraklara girişine ve geçici olarak kalmasına izin veren" bir kararnameyi imzaladı.