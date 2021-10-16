ABD Porto Riko'da elektriği özelleştirdi, halk sokaklara döküldü

Porto Riko'da deniz aşırı ABD hükümetinin adadaki elektriği özelleştirme adımının ardından halk yoğun elektrik kesintileri ve artan fiyatlarla yüz yüze kaldı. Ancak benzeri görülmemiş kesintilere ve fatura artışlarına neden olan özelleştirmeye karşı halk sokaklara döküldü.

Resmi olarak ABD toprağı olan ancak üzerinde yaşayan insanların ABD seçimlerinde oy kullanma, seçimlere katılma gibi temel haklardan mahrum olduğu fiili sömürge Porto Riko'da büyük çaplı protestolarda elektrik firması LUMA'yla olan sözleşmenin iptali talep ediliyor.

Öte yandan eylemler sırasında ülkenin en büyük otoyolu kapatılırken dün LUMA söz konusu yolda elektriği kesti.

LUMA adanın en iyi aydınlatılmış otoyollarından birinde elektriği kestiğinde insanlar telefonları ve el feneriyle yolu aydınlatarak yürüdü.

LUMA DEFOL pankartı ardında özelleştirmeye karşı binlerce kişi yürüdü.

ABD hükümeti Porto Riko'nun elektriğini özelleştirmeden önce Amerikan-Kanadalı şirket LUMA'ya servis ve bakım görevine hazırlanmaları için 1 milyar dolar ödendi.