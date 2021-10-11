Bolivyalı patronlardan hükümete karşı lokavt çağrısı

Bolivya'nın büyük kentlerindeki patron ve büyük toprak sahipleri örgütleri, Bolivya hükümetine karşı protestoların başlaması için lokavt çağrısı yaptı.

Lokavt çağrısını yapan faşist darbe lideri Fernando Camacho, bir video yayınlayarak iktidardaki Sosyalizm için Hareket (MAS) partisini hedef aldı.

Videoda, "Bu siyasi bir lokavt değil, halkı ve özgürlüğü korumak için" diyen Camacho, buna benzer bir yöntemi 2019 darbesinde de uygulamıştı.

Bolivyalı işçiler ve küçük işletmeler, patronların lokavt çağrısını reddettiklerini duyururken Bolivya İşçi Sendikaları Federasyonu (COB), "Ülkenin toplumsal hareketleri istikrarsızlaştırma girişimlerine izin vermeyecek. Santa Cruzlu sağcıların hükümetimizi bir daha istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Ülkenin küçük işletmeler, esnaflar ve serbest meslekler konfederasyonu da lokavtı kabul etmediklerini bildirerek, "Ekonominin yeniden canlanmasına yoğun destek veren ve küçük işletme ailesini koşulsuz destekleyen Luis Arce Catacora'ya olan desteğimizi duyuruyoruz" açıklamasında bulundu.

Bolivya'da lokavta olan toplumsal tepkinin büyük olmasına karşın, sağcıların 2019 darbesinden bu yana en büyük protestoları gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bolivya'da toplumsal hareketler, lokavt çağrısına karşı eylem çağrısında bulundu. Ülkenin La Paz, Cochabamba ve Santa Cruz kentlerinde işçi sendikalarının ve yerli örgütlerin patronların çağrısına karşı yürüyüş düzenleyeceği belirtildi.

Lokavt çağrısının ardından Santa Cruz'da protestolara başlayan silahlı faşist grupların, İsa heykelinin önünde dua ettiği görüldü.