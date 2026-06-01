Bolivya’da bir ayı aşan isyan: Paz hükümeti ülkeyi yönetemiyor

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Bolivya’da mayıs ayı boyunca süren hükümet karşıtı eylemler Haziran ayında da devam ediyor.

Ülke, bir ayı aşan yol blokajları, grevler ve kitlesel protestolarla tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birine sürüklenirken, sağcı Devlet Başkanı Rodrigo Paz üzerindeki baskı artıyor.

Protestoların merkezinde hükümetin ekonomi politikaları, hayat pahalılığı, yakıt ve temel tüketim ürünlerinde yaşanan sıkıntılar ile emekçi kesimlerin giderek ağırlaşan geçim krizi yer alıyor. Ancak bir ayı geride bırakan eylemler, artık yalnızca ekonomik taleplerle sınırlı değil.

Ülkenin en büyük sendikal çatı örgütü Bolivya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (COB) ve köylü örgütleri, açık biçimde Paz’ın istifasını talep ediyor.

Ülke 94 blokaj noktasıyla yeni aya girdi

Bolivya yerel basınında yer alan haberlere göre, ülke genelinde 94 yol blokajı bulunuyor. Blokajlar özellikle La Paz, El Alto ve Cochabamba çevresinde yoğunlaşırken, birçok bölgede ulaşım aksadı, kentlere gıda ve yakıt sevkiyatı zorlaştı.

Bir aydır süren eylemler, ülkenin başlıca ulaşım damarlarını hedef alarak hükümeti baskı altına aldı. La Paz ve El Alto’da market raflarının boşaldığı, yakıt kuyruklarının uzadığı, ilaç ve tıbbi oksijen tedarikinde sıkıntılar yaşandığı bildiriliyor.

Bolivya’da yol blokajları, işçi, köylü ve yerli hareketlerinin hükümetler üzerinde baskı kurmak için tarihsel olarak başvurduğu en etkili eylem araçlarından biri. Bu kez de blokajların yaygınlığı, krizin hükümetin kontrol kapasitesini aşmaya başladığını gösteriyor.

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COB masaya oturmadı

Ülkenin en büyük sendikal konfederasyonu olan COB, hükümetle diyalog çağrısını reddetti. COB’un yanı sıra La Paz’daki Túpac Katari köylü federasyonu da blokajların sürdürüleceğini açıkladı.

Katolik Kilisesi ve insan hakları kurumlarının arabuluculuk girişimlerine karşın, işçi ve köylü örgütleri hükümetle görüşmeye yanaşmadı. Sendikal ve köylü örgütleri, Paz yönetiminin istifası talebinden geri adım atmıyor.

Bu tutum, krizin artık hükümetin birkaç ekonomik tavizle yatıştırabileceği bir aşamayı geride bıraktığını gösteriyor. Paz yönetiminin maaş kesintisi ve bazı vergi kolaylıkları gibi sembolik adımları ise sokakta karşılık bulmadı.

Chuquisaca bölgesine bağlı Yotala belediyesi yakınlarında kurulan yol blokajı.

Olağanüstü hâl tehdidi

Rodrigo Paz hükümeti, bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan olağanüstü hâl seçeneğini gündemde tutuyor. Hükümet, protestoların bastırılması için olağanüstü hâl ilanının önünü açabilecek adımlar attı.

Olağanüstü hâl ilanı, Kongre onayının ardından askerin sokaklara çıkmasının önünü açabilir. Bu seçenek, güvenlikçi yöntemlerle çözmeye hazırlandığına işaret ediyor.

BM’den soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Güney Amerika Ofisi, Bolivya’daki gerilim ve şiddet olaylarının artmasından kaygı duyduğunu açıkladı. Açıklamada protestoların sağlık, gıda ve diğer temel haklara erişim üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

BM, protestolar sırasında yaşanan ölüm ve ağır yaralanma iddialarının hızlı, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulması çağrısı yaptı.

Bolivya’da kriz, bir ayı aşkın süredir sokakta çözülmeyi bekliyor. Paz hükümeti ise emekçi ve köylü örgütlerinin taleplerini karşılamak yerine olağanüstü hâl seçeneğini masada tutarak ülkeyi daha büyük bir çatışmanın eşiğine sürüklüyor.