Boko Haram ile masaya oturuldu iddiası: Nijerya'da gizli ateşkes ve milyonlarca dolarlık ödeme

Nijerya'da özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yıllardır Boko Haram'la süren çatışmalarda bir gelişme yaşandı.

The New Humanitarian'ın haberine göre Nijerya hükümeti, son üç aydır Boko Haram ile gizli bir ateşkes yürütüyor.

Bildirilen ateşkes, Kamerun sınırına yakın Mandara Dağları'nın eteklerindeki Ngoshe köyünden kaçırılan 360 sivilin serbest bırakılmasını sağlayan müzakerelerin ardından haziran ayında başladı.

Boko Haram üyeleriyle, aralarında bazı üst düzey figürlerin de bulunduğu kişilere temas kuran üç kişi, The New Humanitarian'a ateşkesin haziran ayından bu yana yürürlükte olduğunu ve 40 gün daha uzatılabileceğini bağımsız olarak aktardı. Kaynaklardan ikisi, cihatçı örgütün sürekli hedef aldığı Ngoshe çevresindeki topluluklarda saldırıların durduğunu belirtti.

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Ateşkes toplu kaçırma olayının ardından geldi

Habere göre 360 köylü, mart ayında Boko Haram'ın yakınlardaki bir askeri üsse düzenlediği saldırıda kaçırıldı.

Serbest bırakılmalarını sağlayan müzakerelerin, Nijerya hükümeti tarafından 3,7 milyon dolar ödeme yapılmasını içerdiği bildirildi. İddia edilen ödeme Nijerya'da tartışma yaratırken hükümet fidye ödediğini yalanladı.

The New Humanitarian, bildirilen ateşkesi doğrulamak için hükümet, savunma ve ordu sözcüleriyle iletişime geçtiğini ancak yayınlanmadan önce herhangi bir yanıt alamadığını belirtti.

İddia edilen anlaşmanın, kuzeydoğu Nijerya ve daha geniş Çad Gölü bölgesinde faaliyet gösteren IŞİD Batı Afrika Vilayeti'ni (ISWAP) kapsamadığı aktarıldı. Bahse konu dönemde Boko Haram ile IŞİD arasındaki çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Hükümet görüşmeleri resmi olarak reddediyor

Nijerya makamları "terör örgütü" olarak tanımladığı Boko Haram ile müzakere ihtimalini uzun süredir reddediyor.

Cumhurbaşkanı Bola Tinubu da bu süreçte ordunun silahlı gruplarla mücadele kapasitesini artırmaya odaklandı. Temmuz ayında 30 bin ek personel almayı ve dört yeni ordu tümeni kurmayı planladığını duyurdu.

Ancak The New Humanitarian'ın güvenlik yetkililerine, diplomatlara ve geçmiş çabaları bilen arabuluculara dayandırdığı haberine göre, arka planda Boko Haram ile diyalog kurma yönünde defalarca girişimde bulunuldu.

Habere göre mevcut düzenleme, Boko Haram'ın konumunu güçlendirmesine de zemin hazırlayabilir. Zira iki kaynak grubun bu arayı Mandara Dağları'na mühimmat ve teçhizat taşımak için kullanabileceği konusunda uyardı.

Boko Haram, kuzeydoğu Nijerya'da ve Çad Gölü bölgesindeki komşu ülkelerde saldırılar ve kaçırma eylemleri gerçekleştiriyor. Boko Haram faaliyete geçtiği tarihten beri birkaç gruba ayrılırken, bu zamana kadar binlerce insanın ölümüne neden oldu.

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