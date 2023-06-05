Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam geliyor

1936'da imzalanan ve Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veren Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Boğazlardan geçişlere zam geliyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Temmuz ayı itibari ile tahıl ticareti dahil çok amaçlı ticari gemilerin Boğazlardan geçişinden ton başına 4.42 dolar geçiş ücreti alınacağı öğrenildi.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, bu artışın hazineye ek 900 milyon dolar getirmesi bekleniyor.

Tutar, Boğazlardaki seyrüseferi düzenleyen Montrö Sözleşmesi'nin 1936'da imzalanmasından bu yana altın frangı esas alınarak hesaplanıyor.

Bundan böyle altın frangı sabitlenmeyerek her yılın haziran ayı sonunda, yani 1 Temmuz itibarıyla ücretin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından güncellenmesi kararlaştırıldı.

Geçen yılın Ekim ayında Türkiye ticari gemilerin Boğazlardan geçiş ücretini beş kat artırmıştı.