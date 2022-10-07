'Amiraller' davasında mahkumiyeti istenen Ertürk: Seçime az kala savaş, suikast, gerginlik…

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla" suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada 12 emekli amiral için mahkumiyet kararı talep edilmişti.

Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'nin haberine göre, mahkumiyeti talep edilen sanıklar arasında yer alan emekli Tuğamiral Türker Ertürk, söz konusu karar hakkında "Artık seçim sath-ı mailine girdik. Savaş, suikast, gerginlik… Her şeyi bekleyin" dedi.

'Kitleler korkutulmaya çalışılıyor'

Ertürk mütalaayı şöyle değerlendirdi:

“İddianamede ne denilmişti, bunlar anlaştı, darbe falan… Diğerleri hiç karışmamış da bu 12 isim mi yapmış? Hepsine beraat deseler, derler ki 'E sen kıyameti kopardın darbe diye, ortada bir şey yokmuş.' Dikkat edin ceza istenen isimler toplumun önünde olan, yazan çizen, ekranlara çıkan, özgül ağırlığı olan kişiler. Bu kişiler üzerinden kitleler korkutulmaya çalışılıyor. Bakın Cem Gürdeniz’in yazışmalarda adı bile yok. WhatsApp grubunda dahi yoktu. Benim ise metne katkım yok, katılıyorum, imzalıyorum dedim sadece."

'Seçime yönelik bir operasyon'

“Mütalaa seçime yönelik bir operasyon. Çok net” diyen Ertürk, "Artık seçim sath-ı mailine girdik. Savaş, suikast, gerginlik… Her şey bekleyin. ‘Ya oy verirsiniz ya da sizi döveriz’ deniliyor" ifadelerini kullandı.

Ertürk, davaya ilişkin “Bu dava Ergenekon, Balyoz gibi bir kumpas. Cemaatle yapıyorlardı, bu kumpası iktidar yapıyor. Mütalaanın arkasında iktidarın ağır vesayetinin olduğu ortada, hukuki hiçbir gerekçe yok. Mesela Savcı benden hiç bahsetmiyor, işte şunu yapmıştır, şu faaliyete katılmıştır gibi… Ama sonunda diyor ki, bu da cezalandırılsın” dedi.