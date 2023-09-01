Boğaziçi’ndeki sessiz protestoya disiplin soruşturması

İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 4 Ocak 2021 tarihinden bu yana her mesai günü 12.15-12.30 arasında cüppelerini giymiş şekilde rektörlüğe sırtlarını dönerek, ''akademik nöbet'' adı verilen ayakta durma eylemini gerçekleştiriyorlar.

Sözcü'nün haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, öğle tatillerinde Güney Kampüs meydanında gerçekleştirilen 15 dakikalık sessiz protesto eylemine katılan öğretim üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Bugüne kadar 13 akademisyen hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarının gerekçesi olarak; eylemlerin ''kanuna aykırı'' ve ''üniversite işleyişini bozucu nitelikte'' olduğu öne sürüldü.

'İşleyiş bozulmuyor'

Öğretim üyeleri, her iş günü tekrarlanan ve sayısı 650'yi geçmiş olan eylemlerin soruşturmada iddia edildiği gibi ''üniversite işleyişini bozucu nitelikte'' olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtiyorlar.

15 dakikalık kısa protestolar nedeniyle bugüne kadar kampüs içerisinde herhangi bir etkinliğin aksamadığını söyleyen öğretim üyeleri, eylemlerin güvenlik müdahalesini gerektiren, öğrencileri, diğer kampüs sakinlerini veya ziyaretçileri etkileyen herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını vurguluyorlar.

Nöbet devam ediyor

Disiplin soruşturmaları sürerken Güney Meydan'da gerçekleştirilen akademik nöbet devam ediyor. Yaz dönemi olmasına rağmen akademisyenler cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını dönüyor.