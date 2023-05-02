Boğaziçi'nde ‘yapılaşma’ girişimine mahkemeden bir engel daha

Boğaziçi Üniversitesi’nde içerisinde asırlık ağaçların, endemik bitki türlerinin ve tarihi yapıların bulunduğu Güney Kampüs ve çevresinin yapılaşmaya açılmasına neden olacak karar, mahkeme tarafından bir kez daha reddedildi.

Diken'de yer alan habere göre üniversitedeki 36 akademisyenin toplu olarak açtığı davaya bakan İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi, arazinin sit alanı statüsünün düşürülmesinin ‘hem kampüs bütünlüğünü hem de Boğaziçi sisteminin doğal bütünlüğünü olumsuz etkileyeceği’ sonucuna vardı.

Koruma dereceleri düşürülmüştü

Boğaziçi Üniversitesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı’nın koruma statülerinin yeniden belirlenmesine dair karar 7 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Çevre bakanlığının onay verdiği değişiklikle daha önce bütün olarak koruma altında olan arazi iki ayrı bölüme ayrılmış ve koruma dereceleri düşürülmüştü.

Arazinin 205 bin metrekarelik alanı ‘nitelikli doğal koruma alanı’ ve 217 bin metrekarelik alan ise ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescil edilmişti.

Nitelikli doğal koruma alanında iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi, park, rekreaktif alanlar, atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon şebekesi, enerji nakil hattı, trafo, ulaşım hattı, açık otopark ve teleferik gibi yapılaşmalara izin veriliyor.

Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında ise bütün bunlara ek olarak turizm tesisleri ve daha büyük ölçekli yapılaşma faaliyetlerinin önü açılıyor.