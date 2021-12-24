Boğaziçililer kayyuma karşı yürüdü: 'Naci İnci seni göndereceğiz!'

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri barınma, nitelikli ve ucuz yemek hakkına sahip çıkmak, yatılı öğrenciler üzerindeki baskıların kalkması, kütüphaneye erişimin 24 saat olması ve gerekli önlemlerin alınarak tüm öğrencilerin yüz yüze eğitim görebilmesi için kayyum icraatlerine karşı yürüdü.

“Okula kamera, yurda turnike, öğrenciye soruşturma ve hapis, akademisyene işten çıkartma!” diyerek Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs meydanında buluşan öğrenciler, yürüyüşlerine üniversite yurtlarından başlayarak Yabancı Diller Yüksekokulu ve yemekhane önünde devam etti.

'Kütüphanemizin kullanım saatleri keyfi kararlarla değiştirildi'

Kütüphane önüne çağrı yapan öğrenciler, "Kütüphanemizin kullanım saatlerini keyfi kararlarla değiştirilmesi, plansız bir biçimde hibrit eğitime geçilip üstüne çalışma alanlarımızın kısıtlanması ve okuldaki birçok kayyum icraatine karşı yürüyoruz, sen de gel!” dedi.

"Barınma haktır, yatılı öğrenciler üzerindeki baskılar kaldırılmalıdır!" diyen Boğaziçililer, yüz yüze eğitim kararının hemen ardından ülke genelinde ev kiralarına yapılan zamlar ve yurtlardaki yetersizliklere dikkat çekti.

'Yurt kapasitesi yıllardır yetersiz'

Boğaziçililerin de ülkenin koşullarından aynı oranda etkilendiklerini vurgulayan öğrenciler, okulun bulunduğu Hisarüstü Mahallesi'nin yüzde 290 kira artışıyla kira zamlarının başını çektiğinin altını çizerek, en temel insan haklarından biri olan barınma hakkına dahi ulaşamadıklarını belirtti.

Öğrenciler, üniversitedeki yurt kapasitesinin yıllardır yetersiz olduğunu ve bu sene birçok öğrenciye yurt çıkmadığını da ifade etti.

'Okul bütçesi turnikeye, özel güvenliğe'

Okul bütçesinin gerçekçi korona önlemleri almak veya yurt kapasitesini arttırmak, öğrencilere insanca yaşanır bir ortam sunmak yerine yurtlara turnite takmaya harcanması, öğrencilerin giriş çıkış saatlerinin denetlenmesi ve öğrencilerin darp edilmesiyle gündeme gelen özel güvenlik görevlilerine yenilerinin eklenmesi için kullanılması da eleştirildi.

Öğrenciler “Üniversitenin kaynakları kayyum kadronun keyfine göre değil, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir! Yurt kapasitelerinin artırılmasını, yurtlarda insanca yaşama şartları istiyoruz! Kamera değil, yurt istiyoruz! Turnike değil, temiz yurt istiyoruz! Turnike değil, bakımlı yurt istiyoruz! Hapishane değil, özgür yurt istiyoruz!” dedi.

Dönem başından beri hazırlık öğrencilerinin karşılaştığı eşitsiz eğitime de dikkat çekilerek “Yarımıza değil hepimize yüz yüze!” denildi.

'Yemekhaneye yapılacak hiçbir zammı kabul etmiyoruz!'

Ülke genelinde yükselen gıda fiyatlarına yeni zamlar yapılaşacağı konuşulurken Boğaziçili öğrenciler "Şimdiden belirtiyoruz: bizler müşteri değil, öğrenciyiz! Yemekhaneye yapılacak hiçbir zammı kabul etmiyoruz! Göstermelik korona önlemi plastik panellere harcanan para öğrenciler için harcansın!" diyerek nitelikli ve ucuz yemek hakkına sahip çıktıklarını dile getirdi.

Kütüphane önünde taleplerine sıralamaya devem eden öğrenciler, kütüphane kapasitesinin ve çalışma alanlarının yıllardır ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylerken saatlerin kayyumun keyfine göre değiştirilmesini de eleştirdi. Pandemi öncesi 24 saat açık olan kütüphanenin 00.00’a kadar açık tutulduğunu belirten öğrenciler, kalabalık yurtlarda kalan veya evinde uygun alana sahip olmayan öğrencilerin, plansız bir biçimde hibrit eğitime geçilmesiyle birlikte derslerine girecek veya ders çalışacak yer bulamamasına dikkat çekti.

Öğrenciler eğitim hakkının ulaşılabilirliğini engelleyen bu uygulamaya karşı çıkarak kütüphanenin 24 saat açık olmasını ve çalışma alanlarının artırılmasını talep etti.

'Berke ve Perit'in eğitim hakkı 80 gündür gasp ediliyor'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef göstermesiyle tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Berke ve Perit’in 80 gündür özgürlüklerinin ve eğitim haklarının gasp edildiğini söyleyerek arkadaşlarının yanında olduklarını vurgulayan öğrenciler “Üniversitemizi savunmaya ve kayyumlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz!” diyerek yürüyüşlerini sonlandırdı.