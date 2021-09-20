Boğaziçili akademisyenlerin açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin, Melih Bulu görevdeyken, üniversitenin Genel Sekreterlik görevine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Nedim Malkoç’un getirilmesine karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Malkoç'un 13 Temmuz 2021 tarihinde Genel Sekreter olarak geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun görüşü/kararı alınmadan yetki gasbı suretiyle yapıldığını belirterek işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesini talep etmişti.

12. İdare Mahkemesi heyetinin oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıklayan akademisyenler, atanmış yönetimin bu hukuksuzluğu bir an önce düzeltmesi gerektiğini dile getirdiler. Akademisyenler, Malkoç’un bundan sonraki Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) ve Senato toplantılarına katılmaması ve yetki kullanmaması gerektiğini açıkladılar.