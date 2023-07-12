Boğaziçili akademisyenlerden hapis ve soruşturma tehdidine yanıt: 'Yönetimin acizliğini gözler önüne seriyor'

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, iki yıldır AKP iktidarı tarafından rektör atanmasına ve üniversitedeki hak ihlallerine karşı Güney Kampüs'teki rektörlük binasına sırtlarını dönerek gerçekleştirdikleri eylemlerini sürdürüyor.

Üniversite rektörlüğü, Haziran ayı başında, akademisyenlerin söz konusu eylemini hedef alan bir açıklama yayınlamış ve eylemde yer alan akademisyenleri 'adli ve idari işlemlere konu olmakla' tehdit etmişti.

Rektörlüğün açıklamasından bir ay sonra bu sefer bizzat rektör Naci İnci tarafından hedef alınan akademisyenler 'idari yönden aylıktan kesme disiplin cezasıyla' tehdit edilmişti.

Üniversite yönetiminin açıklamalarına yayımladıkları açıklama ile tepki gösteren akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını döndükleri protestoların barışçıl olduğunun altını çizerek, hapis ve disiplin soruşturması tehditlerinin 'acizlik ve çaresizlik' göstergesi olduğunu kaydetti.

Eylemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten akademisyenler açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

''Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak barışçıl protesto hakkımızın anayasamız tarafından güvence altına alınmış olduğunu tekrar hatırlatır, nöbetimizin, hiçbir bildirime, izine, ya da idarenin saat/mekan tasarrufuna tabi olmadığının altını çizmek isteriz. Nöbetimizin hiçbir idari ve akademik işleyişi aksatması söz konusu olmadığından, asılsız gerekçelerle yasaklanması da net bir şekilde hak ihlali anlamına gelecektir ve hukuksuzdur. İfade özgürlüğünün ve bu özgürlüğün bir görünümü olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kapsamı ve sınırlanması ile ilgili ölçütler, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından belirlenmiştir. 7 Temmuz 2023 tarihli yazıda ifade edilen yaptırım tehditlerinin ve sınırlamaların hukuka aykırı olduğunu ortaya koyan çok sayıda yargı kararı mevcuttur. Tamamen hukuk sınırları içinde kalarak gerçekleştirdiğimiz barışçıl nöbetimizin, yüksek mahkeme kararları görmezden gelinerek kriminalize edilmesi kabul edilemez.''