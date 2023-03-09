Boğaziçi Üniversitesi'nin iptal ettiği mezun kartı sayısı açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi, Haziran 2022’den beri toplam 138 mezunun kartını iptal ederek üniversiteye girişini yasakladı.

Diken'in haberine göre; Cimer'e 12 Ocak 2023'te, “Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, Haziran 2022’den beri kaç mezunun mezun kartını iptal etmiştir? Kartlar, hangi gerekçeyle iptal edilmiştir? Her bir gerekçe başına kaç mezunun kartı iptal edilmiştir?” sorusu soruldu.

Cimer, Boğaziçi Üniversitesi'nde iptal edilen kart sayısının 138 olduğunu açıkladı. İptal gerekçeleriyle ilgiliyse bilgi paylaşmadı.