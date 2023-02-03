Boğaziçi mezunları kampüse alınmadı, turnike kartları geçersiz kılındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, üniversitenin Güney Kampüsü'nün 6 Şubat'a kadar mezunlara ve ziyaretçilere kapalı olması kararını aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği'nin (BÜMED) tahliye kararıyla ilgili mahkemenin yürütmeyi durma kararı vermesine rağmen, mezunlar bugün de kampüse alınmadı.

Kampüse giremeyen mezunlar, "Hukuksuz bir süreç yaşıyoruz, yürütmeyi durdurma kararı beklenilmeden adeta bir çökme operasyonu gibi derneğimizden kovulduksa aynı şekilde buradaki güvenlik mensuplarının eşliğinde derneğimize gerekirse girmemiz için başvurularımızı yaptık" dediler.

BÜMED üyesi Boğaziçi Üniversitesi mezunları, bugün Güney Kampüs önünde bir araya geldi. Kampüse girmek isteyen mezunlar, kartlarının turnikeyi açmadığını gördü. Bunun üzerine mezunlarla, kendilerini parmaklık dışına çıkmalarını isteyen güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. O anları çekmek isteyen basın mensupları da kampüsten uzaklaştırıldı.

BÜMED Yönetim Kurulu üyesi Serra Ulusoy, kartlarının giriş yetkisinin iptal edilmesine tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Kara bir cuma. Geçen pazartesi günü BÜMED'in kapısındaydım ve 'Kara pazartesi' demiştim. Bugün de kara bir cuma. Çünkü okulumuza hiçbir şekilde giremiyoruz, mezunlar okula alınmıyor ve bu ne kadar saçma. Bunu yönetimimiz göremiyor mu çok merak ediyorum. Sayın Naci Bey, derneğinin bir toplantısında şöyle demiş, 'Mezunların okula verdiği katkılar, tartışılamaz, onların bağının ne kadar önemli olduğu tartışılamaz.' Böyle demeçler veren Sayın Naci Bey, şu anda bu okulun en büyük mezun derneği, tek resmi mezunlarının da girmesini engelliyor. Buna denecek bir laf bulamıyorum. Yürütmeyi durdurma kararımız var ve bununla ilgili olarak da maalesef yine hukuksuzluk süreci yaşıyoruz. Yürütmeyi durdurma kararında, derhal infaz edilmesi gerektiği, bunu yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabileceğimiz yazıyor. Buna rağmen ne yazık ki Boğaziçi Üniversitesi yürütmeyi durdurma kararını uygulamamakta ısrar ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı beklenilmeden adeta bir çökme operasyonu gibi derneğimizden kovulduksa, aynı şekilde gerekirse buradaki güvenlik mensuplarının eşliğinde derneğimize girmemiz için başvurularımızı yaptık."

Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi’nden 1974 yılında mezun olduğunu söyleyen, BÜMED Yönetim Kurulu üyesi Can Kadıoğlu da kampüse alınmamalarından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şöyle konuştu:

“12 yıl da burada öğretim görevlisi olarak bulundum. Dolayısıyla emekli öğretim görevlisi olarak da giremiyorum, mezun olarak da giremiyorum bugün maalesef. Bunu tabii anlamak mümkün değil. Bizim sadece istediğimiz, özgür ve özerk bir üniversite ve üniversitenin de onayladığı bir rektör. Derneğimize de yürütmeyi durdurma kararına rağmen giremiyoruz, biliyorsunuz. Bunların hepsi çok hukuksuz ve tabii gerekli hukuki işlemleri yapıyoruz. Ama bizler hiçbir zaman hukukun dışına zaten çıkmıyoruz. Ama çok acı. Tabii ben 40 küsur sene önce buradan mezun oldum. Bütün mezuniyet törenlerimizi burada yaptık. Önemli olaylarımız burada geçti. Ben öğrencilere burs veriyorum, biz mezunlar derneği olarak burs veriyoruz. Hocalarımıza destek oluyoruz. Bütün bunlardan bizi alıkoymaları ve bizi kampüs dışına atmaları, mezunlar olarak ve mezunlar derneği olarak giremememiz çok acı."

Güney Kampüsü 6 Şubat'a dek mezunlara ve ziyaretçilere kapalı

Turnike bölgesinde, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliği'nden gelen Rektör Naci İnci'nin mezunların girişini yasaklayan kararı okundu. Kararda şöyle denildi:

"Faaliyet gösteren ve sözleşmesi sona eren hizmet tesislerini tahliyesiyle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan çağlar sebebiyle olumsuz bir durumun yaşanmaması adına üniversitemizin Güney Kampüsü, 6 Şubat 2023 tarihine kadar mezun ve ziyaretçilerine kapalı olacaktır." (ANKA)