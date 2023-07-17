Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklanan emekli akademisyenlerden toplu dava

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektörlük binası önündeki protestolara destek verdikleri sebebiyle kampüse girişleri yasaklanan emekli akademisyenler, toplu dava açtı.

İstanbul idare mahkemesinde görülecek davada öğretim üyeleri üniversite kimlik kartı olan BUCard’larının iptal edilmesi kararının yürütmesinin durdurulmasını talep ediyor.

Söz konusu kararı mahkemeye taşıyan akademisyenler şunlar: Oya Başak, Güler Fişek, Fatma Gök, Sumru Özsoy, Ayfer Hortaçsu, Cevza Sevgen, ve Alpar Sevgen.

10 kişinin kartı iptal edildi

Yönetim, 10 emekli öğretim üyesinin kartlarını iptal etti. Davacı yedi akademisyenden beşi Türkçeye ‘onursal emekli’ olarak da çevrilebilecek ’emeritus’ unvanına sahip.

Emeritus öğretim üyelerine kampüsteki ofislerini kullanabilme, ders verebilme ve bilimsel araştırma hakkı tanınıyor. Diğer öğretim üyelerinden tek farklarıysa idari görev alamamaları. Ama alınan karar doğrultusunda emeritus öğretim üyeleri bu haklarından mahrum ediliyor.