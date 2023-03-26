Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hayvan barınma merkezi boşaltıldı, gönüllüler gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başka bir alana dönüştürülmesi talimatı sonrası boşaltıldı. Boğaziçi Mezunları Derneği tarafından kurulan Hayvan Barınma Merkezi, 22 yıldır kampüste yaşayan hayvanlar barınıyordu.



Hayvan Hakları İzleme Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Boğaziçi Üniversitesi Barınma Merkezi'ndeki gönüllülerin bakımını üstlendiği hayvanlar Üsküdar Belediyesi tarafından alındılar. Hayvanların okul içinde başka bir yere taşındığı söylense bile şu anki durumlarını bilmiyoruz. Korkumuz bu yeni yerlerinde de barındırılmamaları ve en sonunda da belediye barınaklarına gönderilmeleri. Maalesef bu hepsi için ölüm anlamına geliyor. İki gönüllü arkadaşımız ise hayvanları vermek istemedikleri ve taşınmalarına engel olmaya çalıştıkları için gözaltına alındı” denildi.



Açıklamada, “22 yıldır orada olan ve 15 Mart'ta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başka bir alana dönüşmesi talimatı verdiği Boğaziçi Üniversitesi Barınma Merkezi'ndeki yapılar sökülmeye başlanmıştı, bugün de çoğu engelli ve yaşlı olan 70'e yakın hayvan yıllardır yaşadıkları alandan atıldılar. Bu hayvanların bakımları ile ilgilenen gönüllüleri alana yaklaştırmadan, apar topar toplayıp Üsküdar Belediyesi araçları ile taşıdılar. Bir talimatla orada yıllardır emek veren insanları, orada yaşayan hayvanları düşünmeden yapılan bu haksızlığı ve hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Hayvanlar neredeler? Bir açıklama bekliyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın hemen bırakılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi'nin "Hayvan dostlarımız, veteriner hekim kontrolünde, bakıcı personelin yönlendirmesi ve gönüllülerin yardımı ile, güvenle yeni yaşam alanlarına taşındılar" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hayır öyle olmadı! Olayın aslı şu" denilerek olay şöyle anlatıldı:

"Bu sabahtan beri Boğaziçi Üniversitesi Barınma Merkezi'ndeki hayvanlar yağmurda ve soğukta, hiçbir önlem alınmadan, usulsüz bir şekilde taşındı. Engel olmak isteyen @BUPaws gönüllüsü iki arkadaşımız şiddete maruz bırakılarak gözaltına alındı. Hayvanlar yağmurdan ve soğuktan korunacakları güvenli alanlar inşa edilmeden yeni alana taşınıyor. Islanan, soğuktan titreyen, güvendikleri insanlar yanlarında değilken taşınan, korku ve panik halindeki bu hayvanların çığlıklarını duyun! Ekip arkadaşımız Av. Hacer Gizem KARATAŞ olaydan haberdar olduğu andan itibaren olay yerinde olup; yaşam alanlarından uzaklaştırılan hayvanların akıbetleri, ne durumda oldukları hakkında bilgi alması ve tutanak tutması engellendi. Her ne kadar kolluk görevlilerine 5199 sayılı Kanun uyarınca suç üstü halinin oluşabileceği ve delil toplanması gerektiği söylense de kolluk görevlileri ve okul yönetimi tarafından tüm hukuka uygun talepler reddedilerek delil toplanması engellendi. Yeni alana gönüllülerin ve avukatların girmesine izin verilmiyor, içeriden görüntü alınmasına ve delil toplanmasına engel olunuyor çünkü hayvanları koruyacak alanları yok, yaptıkları hukuksuz, bir kişinin talimatı ile hukuk yine yok sayılıyor. Gönüllüler çoğu hasta ve yaşlı olan hayvanların ilaç kullandığını, özel olarak beslenmeleri gerektiğini belirtiyor. Hayvanları beslemek ve ilaçlarını vermek istiyorlar ancak bu talepleri de reddediliyor. Lütfen destek olun."