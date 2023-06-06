Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyuma direnen Hindistanlı akademisyen Türkiye'ye alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun ardından Naci İnci’nin rektör olarak atanmasının başlayan eylemler 600 günü geride bıraktı.

Boğaziçi’ndeki eylemleri destekleyen Hindistanlı Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr. Mohan Ravichandran, ülkesinden Türkiye’ye gelmek istedi ancak akademisyenin ülkeye girişi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda engellendi.

Ravichandran’ın çalışma izni rektörlük talebiyle YÖK tarafından iptal edilmiş, söz konusu duruma karşı açılan davada akademisyen haklı bulunmuştu.

'İkamet iznim iptal edildi'

Cumhuriyet'e konuşan Ravichandran, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla 'güvenlik tehdidi oluşturduğu' gerekçesiyle Türkiye’ye girişinin engellendiğini söyledi.

Ravichandran şunları ifade etti: “Benim bir yıllık dönemli ikamet iznim vardı. İznim kasım ayına kadar geçerliydi. Geçtiğimiz cumartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na indim ancak orada görevli memur ikamet iznimin 25 Şubat’ta iptal edildiğini belirtti. Gerekçe olarak da güvenlik tehdidi oluşturan kişilere uygulanan ‘N-82’ kodu uygulanmış.”