Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektörü protesto eden 4 öğrenciye bir yıl denetim

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan 'kayyum rektör' Naci İnci’yi protesto ederken gözaltına alınan 8 öğrencinin, 6 ay ila 7 yıl arasında hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü.

Savcılık, tüm öğrencilerin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan beraatını, dört öğrencinin ayrıca ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, öğrencilerin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan delil yetersizliğinden beraatlarına karar verdi.

Dört öğrenciyi ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 10’ar ay hapisle cezalandıran mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezalarının bulunmaması ve bir daha suç işlemekten çekinecekleri yönünde olumlu kanaat oluşması dolayısıyla cezalarını ertelediği sanıkların bir yıl denetime tabi tutulmalarına hükmetti.