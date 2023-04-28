Boğaziçi Üniversitesi'nde hayvan barınağı için eylem

Boğaziçi Üniversitesi'nin AKP’nin rektörü Naci İnci’nin tepki çeken icraatlarına bir yenisi eklendi. Boğaziçili akademisyen ve öğrencilerin, hayvanların bakımı ve rehabilite edilmesi amacıyla kurduğu BuPaws Barınağı geçtiğimiz ay, yaklaşık 20 yıldır bulunduğu yerden apar topar taşındı. 65 bin metrekarelik barınağın yerine “alternatif” olarak 10 bin metrekarelik, yetersiz koşullar altında bulunan bir alan gösterildi. Köpekler, sağlıkları hiçe sayılarak araçlara doldurulup taşınırken çatısı dahi olmayan yeni alanda inşaat hâlâ sürmekteydi.

Barınağın eski yeri değiştirilirken öğrencilerin kampüse girmesi “içeride etkinlik var” denilerek engellendi, hayvanların haklarını korumaya çalışan öğrencilere ve gönüllülere fiziksel müdahale edildi, gözaltılar gerçekleşti. Gönüllü öğrencilerin bakıma ihtiyacı olan köpeklere mama ve diğer sağlık malzemelerini ulaştırması engellenmeye devam ediyor.

Şimdiyse yeni alanın etrafındaki mülk sahiplerinin rahatsız olduğu gerekçe gösterilerek “toplu sahiplendirme” yapılacağı söylenmekte. Gönüllüler, hasta ve yaşlı köpekler söz konusu olduğundan yılda sadece 2-3 kadar köpeğin sağlıklı şekilde sahiplendirilebildiğini belirtiyor. Bu da hesaba katılınca bahsedilen sahiplendirme eyleminin köpeklerin düzensiz bir şekilde salınmasıyla sonuçlanabileceği kampüsteki öğrencileri tedirgin ediyor. Şimdiden barınaktaki bir köpeğin bu koşullar altında öldüğü göz önüne alındığında geri kalan 70’e yakın köpeğin de canının tehlikede olduğu görülüyor.

Gerekçe 'Fetih Yolu projesi'

Yer değişikliğinin sebebi olarak sunulan gerekçe ise laikliğin hava ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu tekrar gözler önüne seriyor. Projede eski barınağın bulunduğu yer “Şehitlik Dergâhı”na yakın olarak nitelendiriliyor ve bölgede “Fetih Yolu” adı verilen bir proje hayata geçiriliyor. Bu da üniversite kampüslerinin de kamusal alandaki hızla artan dinselleşmeden açıkça etkilendiğini gösteriyor. Sarıyer Belediyesi’nin reddetmesi üzerine Üsküdar Belediyesi ile anlaşılan projede, bilindiği kadarıyla şu ana kadar elde edilen rant 1,5 milyon lira.

Sosyalist Fikir Kulübü’nden eylem

Sosyalist Fikir Kulübü’nün çağrısıyla dün yapılan eylemde öğrenciler “Barınağı geri alacağız!” ve “Boyun Eğme, Barınağa Sahip Çık!” sloganları attılar ve barınağın eski yerine dönmesi konusunda mücadeleyi bırakmayacaklarını ilan ettiler. Barınağa yönelik saldırıların hayvanların yaşam hakkını ihlal eden bir müdahale olduğu kadar laik ve bilimsel eğitimin de altını oyduğunu, AKP’li rektör Naci İnci’nin laikliği ayaklar altına alarak attığı her adımın karşısında duracaklarını da ekleyen öğrenciler eylemi basın açıklamasının ardından noktaladı.