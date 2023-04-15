'Boğaziçi Üniversitesi’nde göreve başlamayan akademisyene koltuk verildi'

Boğaziçi Üniversitesi’nde kendisi için adrese teslim kadro açıldığı ileri sürülen bir öğretim üyesine, henüz göreve başlamadan bir komisyonda koltuk verildiği iddia edildi.

Diken'de yer alan habere göre Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Köklü için 31 Aralık 2022’de "matematik ve fen bilimleri eğitimi" bölümünde bir adrese teslim kadro ilanı açıldı.

Dört buçuk ayın ardından Köklü’nün bölüme atandığına dair herhangi bir belge olmadığı söylenen haberde, bir öğretim üyesi atandığında okuldaki tüm çalışanlar atamayla ilgili belgeye ulaşabildiğine vurgu yapıldı.

Bölüme bilgi verilmedi

Köklü'nün henüz bölümdeki görevine başlamadığı iddia edildi. Göreve başlama işlemleri bölüm tarafından yürütüldüğü hatırlatan haberde, Köklü’yle ilgili bölüme iletilen herhangi bir bilginin olmadığına vurgu yapıldı ve buna rağmen Köklü’ye bir komisyonda koltuk verildiğine dikkat çekildi.

22 Mart tarihli görevlendirmelere göre, Köklü "öğrenci faaliyetleri koordinasyon kuruluna" üye yapıldı. Yani atandığı şüpheli ve göreve henüz başlamamış bir kişiye kayyum yönetimi tarafından koltuk verilmiş oldu.