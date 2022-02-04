Boğaziçi Üniversitesi’nde bir akademisyenin daha dersleri sonlandırıldı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olan akademisyen Kaan Öztürk’ün verdiği ders dönem müfredatından çıkarıldı.

Öztürk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Boğaziçi'nden kovulma sırası bana gelmiş. Kovuldum demekten utanmıyorum, çünkü Naci İnci tarafından beğenilmemek bir şeref madalyasıdır. Düşünsenize, ya ‘Kaan tam benim istediğim gibi biri, hiç dokunmayın ona’ deseydi? Utançtan insan içine çıkamazdım" dedi.

Beş yıldır bilgisayar mühendisliği bölümünde ders veren Öztürk’ün ismi bölüm tarafından fakülteye yine ders vermesi için önerilmişti. Fakat Öztürk’ün ismi ders vermesi uygun olan yarı zamanlı akademisyen listesine alınmadı. Bölüm bunun üzerine açıklama istedi fakat fakülte tarafından açıklama yapılmadı.

'Boğaziçi'ni Boğaziçi olmaktan çıkardı'

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, açıklamasında "Yalnız tam Naci İnci’lik hareket listeden sessizce çıkarmak. Bunu istemiyorum diye açıkça söyleyemeyecek kadar yüreksiz" diyen Öztürk, "Yüzyüze konuşurken de böyleydi: Gözünü döndürüp kaçamak konuşmasından pat diye anlardın yalan söylediğini" diye konuştu.

"Ne hocalar gitti; ben gitmişim gitmemişim çok önemli değil" ifadelerini kullanan Öztürk, şöyle devam etti:

"Önemli olan, atanmış zorbaların bölümlerin iradesini hiçe sayarak dayatmalarla okulun niteliğini düşürmesi, Boğaziçi'ni Boğaziçi olmaktan çıkarması. Üniversite bir yıldır bu kalitesizleşmeye karşı mücadele ediyor. Şimdiye kadar onları hem alkışımla hem de yüklerinin küçücük bir kısmına omuz vererek destekliyordum. Sadece alkışım kaldı, olsun."

Öte yandan her ayın ilk cuma günü öğrenci ve mezunların da katılımıyla gerçekleşen Güney Meydanı nöbetine bu kez de iktisadi idari bilimler mezunları geldi.