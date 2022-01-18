Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davası ertelendi

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle biri araştırma görevlisi 11’i öğrenci olmak üzere 12 kişinin yargılandığı dava, bilirkişi raporunun beklenmesi amacıyla 24 Mart’a ertelendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü önündeki eylemlerle ilgili olarak 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen davaya 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya sanık avukatları Sevda Nur Bayram ile Eylem Kılıç katıldı.

Avukat Sevda Nur Bayram, delillerin kanuna aykırı olarak toplandığını ve dolayısıyla önceki duruşma talep edilen bilirkişi incelemesi sonucunun da kanuna aykırı olacağını belirterek, bu karardan geri dönülmesini talep etti. Bu talebi reddeden mahkeme bilirkişi raporunun istenmesine karar vererek duruşmayı 24 Mart’a erteledi.