Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın derslerine son verildi

Melih Bulu'nun ardından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör vekili olarak atanan Naci İnci'nin ilk icraatı akademisyenlerin derslerine son vermek oldu. İnci, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Can Candan'ın görevine son verdi.

Akademisyen ve yönetmen Can Candan, sosyal medya hesabı üzerinden Naci İnci'nin, kendisine Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevine "vekaleten" son verdiğine dair bir yazı gönderdiğini paylaştı.

Candan paylaşımında şöyle yazdı:

"Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum."

Candan, "Tabii ki kabul etmiyorum, vazgeçmiyorum" dedi.