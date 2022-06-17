Boğaziçi Üniversitesi’nde 4 akademisyen görevden uzaklaştırıldı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İletişim Merkezi’ne yönelik mevcut ve mezun öğrenciler ile akademik ve idari personelin kişisel verilerinin bulunduğu veri tabanlarının bir firma ile paylaşıldığı iddia edilmişti.

Rektörlük, iddiaları dile getiren bir grup akademisyen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma başlatılan 4 akademisyenin görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan öğretim görevlisi Can Candan, “Tüm Boğaziçililerin verilerinin güvenliği sağlamak için görevlerinin gereğini yapan dört meslektaşımız atanmış rektör tarafından üniversitemizdeki görevlerinden uzaklaştırıldı. Boğaziçi Üniversitesi tarihinde bir kara sayfa daha…” ifadelerini kullandı.