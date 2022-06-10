Boğaziçi'nin kayyum rektörü akademisyenleri hedef aldı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim Teknoloji ve Araştırma binasının açılışı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı.

Burada bir konuşma yapan Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci akademisyenlerin aylardır süren direnişini hedef aldı. İnci "Huzursuzluk çıkaran azınlığın asıl niyeti, burada eğitim almayı hedefleyen milletin çocuklarının önünü kesmektir" dedi.

İnci şunları söyledi:

“Bu dönemin temel düsturu, küçük, kendine dönük, toplumdan kopuk bir yapı yerine, dışa dönük, toplumla bağları artan bir üniversite kimliği oluşturmaktır. Üniversitelerin içe kapalı akademinin ayrımcılık kuralları çemberinde kast anlayışıyla yönetilmesini isteyen anlayış, çağdaş dünyada yerini toplumla bütünleşen insanlık için fayda üreten bir anlayışa bırakmaktadır. Üniversitelerin orta çağlardaki tanımını geride bırakmakta ve bir kısım akademiyanın da küçük dünyasını sarsmaktadır. Belli bir grup akademisyenin akademi dışı bir tutumla ortamı politikleştirme gayreti, etkisi sınırlı olsa da devam etmektedir. Huzursuzluk çıkaran azınlığın asıl niyeti, burada eğitim almayı hedefleyen milletin çocuklarının önünü kesmektir. Buna rağmen bizler, doğru bildiğimiz yolda kararlıyız.”

Erdoğan: Kendi ülkesini aşağılayan tipler...

Açılışta konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Gıda sektöründe, kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir kapasiteyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Küresel krizlerin, önümüzdeki dönemde bilhassa gelişmiş ülkelerde ciddi yalpalamalara yol açacağı açıkça görülmektedir. Türkiye, her alanda, geleceğin güvenli limanı ülkelerinin başında yer almaya adaydır. Bu iklimde, yatırımını kendi ülkesine yapan, kendi halkına ve kendi insanına güvenen herkes kârlı çıkacaktır. Sürekli kendi ülkesini aşağılayan, kendi milletini küçümseyen tiplerin sosyal medya propagandaları, sadece komplekslerinin üstünü örtmek içindir” dedi.

İlaç üreten KOBİ'lere yönelik araştırma laboratuvarları

"Derin Teknoloji Üssü adı verilen bu binanın ülkemizin araştırma, geliştirme, yenilik ekosistemine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diyen Erdoğan burada "biyoyakıttan gıda takviyesine, hayvan yeminden gübreye kadar birçok alanda uygulama imkânı olan, ülkemizin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltacak çalışmalar" yapılacağını söyledi. Erdoğan "Desteklenen bir diğer çalışma da sağlık sektörüne yönelik ilaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ’lere yönelik araştırma-geliştirme destek laboratuvarları projesidir" dedi.