Boğaziçi Üniversitesi ve çevresi yapılaşmaya açılabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın doğal sit alanları için koruma ve kullanım koşullarını yeniden düzenleme kararı, Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresi için de uygulandı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, doğal sit alanında bulunan üniversite ve yakın çevresinin bir bölümü “nitelikli koruma alanı”, bir bölümü de “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”na dönüştürüldü.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, gazeteye yaptığı açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresi bu değişiklikle yapılaşmaya açılmak isteniyor” dedi.

Köymen, 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla doğal sit alanlarının çeşitli kategorilere ayrıldığını, Mart 2020’de yayımlanan yönetmelikle de bu kategorilerin yeniden düzenlendiğini anımsattı. Köymen, “Bu düzenlemeler, ülkemizde koruma alanları olarak belirlenen alanların yanı sıra kıyıların talanına ve bu alanların yapılaşmaya açılmasına da olanak vermektedir” dedi.

Günübirlik tesis ve karavan alanları

Köymen, Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinde yapılan değişiklikle “nitelikli doğal koruma alanı” yapılan bölgede, günübirlik tesis ve karavan alanları, hayvancılık, balıkçı barınağı, sökülebilir iskele, duş, gölgelik, soyunma kabinleri, büfe, tuvalet, atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal su çıkarılması, enerji nakil hattı, trafo, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik yapılmasına izin verildiğinin altını çizdi.