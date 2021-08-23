Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektörlere karşı mücadele sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cuma gecesi atanan kayyum rektör Mehmet Naci İnci’ye karşı bugün öğrenci, mezun ve akademisyenler kampüste çeşitli gösteriler düzenledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir gece yarısı kararnamesiyle Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Aynı zamanda fizik bölümünde öğretim üyeliği yapan Naci İnci, Melih Bulu’nun atanmasından sonra rektör yardımcılığı görevini kabul etmesiyle birlikte kayyum yönetimiyle uzlaştığını ilan etmişti.

15 Temmuz gecesi Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından vekaleten rektörlük görevine gelen Naci İnci, üniversite bileşenleri arasında yapılan seçimde yüzde 95 ret oyu alarak gayrimeşru ilan edilmişti.

Boğaziçi direnişinin ilk aylarında öğrenciler tarafından “Hocam hiç utanmanız yok mu? Fizik bölümünden iki öğrenci, direniş sergisi düzenlediği için tutukluyken siz burada rektör yardımcılığı görevini üstlenerek bize sırt dönüyorsunuz” denerek karşılanmıştı.

Bugün kampüste öğrenciler, akademisyenler, mezunlar tarafından düzenlenen gösteriler ve yürüyüşler, Naci İnci’nin Boğaziçi’nde akademisyen olmasının ona artı puan kazandırmadığını gösteriyor. Gerek seçim vaatlerinde geçen “üniversite-piyasa işbirliklerini geliştireceği” vaadi, gerek AKP ve Melih Bulu’yla kurduğu açık bağlar, gerekse atanma biçimi, Boğaziçi bileşenleri tarafından kabul edilmeyeceğini gösteriyor.

Bugün öğrenci, akademisyen ve mezunların saat 12.00’de Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünden Güney Kampüsü'ne yaptıkları yürüyüşle başlayan gösteriler Güney Meydandaki nöbetler ve ardından yapılan basın açıklamasıyla 18.30’da sona erdi.

17.00’de Güney Kapı önünde yapılması planlanan basın açıklaması, polisin öğrencilerin kampüsten çıkmasına izin vermemesi üzerine kampüsün bir başka çıkış kapısı olan Bebek Kapı'da okundu.