Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden öğrencilere tehdit: Mezun kartlarınızı iptal ederiz

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreni öncesinde Rektörlük tarafından öğrencilere gönderilen mailde mezuniyette eylem yapacak öğrencilerin mezun kartlarının iptal edileceği ve kampüse girişlerinin engelleneceği bildirildi.

Boğaziçi TV'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mailde şu ifadeler yer alıyor:

“Diploma törenlerinin tüm mezun adayları ve misafirleri için düzen ve güven içinde yapılabilmesi için kampüsümüzde mevcut kurallara uyulması gerektiğini hatırlatırız. Boğaziçi Üniversitesi kampüsleri çeşitli grupların eylem alanı olarak kullanılamaz. Bu tür izinsiz eylemlere katılan mezunların mezun kartları iptal edilecek, kampüslere girişleri engellenecektir.”