Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü: İsrail akademi dünyasıyla işbirliği yapılmayacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Gazze'de ateşkes ilan edilene dek İsrail akademi dünyasıyla akademik bir işbirliği içerisinde olmayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden duyurulan yazılı açıklamada "İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle, kalıcı bir ateşkes tesis edilene kadar hiçbir akademik iş birliği gerçekleştirmeyeceğimizi belirtmek isteriz" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"İsrail devletinin Gazze'ye yönelik yaklaşık bir aydır sürdürdüğü saldırılar, 21'inci yüzyılın soykırımına dönüşmenin eşiğindedir. Boğaziçi Üniversitesi olarak bu insanlık dışı durumu kınıyor, ateşkesin acilen sağlanmasının hayati önemine vurgu yapıyoruz. Sağduyu sahibi akademi camiasının uluslararası ve Türkiye'deki tüm mensuplarını, İsrail devletinin Gazze'de bulunan Al-Azhar Üniversitesi'ni bombalamasına ve Gazze'de yaşananlara karşı vicdanlı ses olmaya ve eyleme geçmeye davet ediyoruz! Bilim dünyasının uluslararası bir temsilcisi olarak, İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle, kalıcı bir ateşkes tesis edilene kadar hiçbir akademik iş birliği gerçekleştirmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Kamuoyunun ilgisine sunarız."