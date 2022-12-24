Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği'nden çöken iskeleyle ilgili açıklama

İstanbul Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde dün bir restoranın iskelesi çökmüş, olayda 4 kişi yaralanmıştı.

Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği olayın ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Tüm yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Arnavutköy'ü 'pazarlanacak bir ürün' olarak görmeyin. Kültüre ve tarihe karşı işlenen bu 'cinayetlere' ortak olmayın, durdurulması için çalışın" denildi.

Açıklama şöyle:

"'Arnavutköy'ü marka yapacağız, İstanbul'a gelen her turistin Arnavutköy'e gelmesini sağlayacağız' açıklaması yaparak sosyal belediyecilikle çelişen belediye başkanı, ara sokaklarda yeni işletmelerin açılmasına sınırlama getirmeyerek mahalle dokusunu adım adım yok eden Belediye Meclisi, denetim yaparken tepki gösterenlere 'Arnavutköylüler Derneği istediği için yapıyoruz' diyerek yurttaşla işletmelerin arasını açan zabıta ekipleri, Ruhsat Yönetmeliği'ne uygun olmayan başvurulara onay veren belediye yönetimi, geceleri gürültüden uyuyamayan yurttaşların şikayetlerini çözemeyen güvenlik görevlileri, yasadışı yapılaşmaya müdahale etmeyen Boğaziçi İmar Müdürlüğü, mühürlenen bir mekanın nasıl tekrar açılabildiğini açıklayamayan Büyükşehir Belediyesi, tescilli 288 sivil mimarlık örneğini ve 54 yalının korunması için bir çaba göstermeyen Anıtlar Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Ve komşusunu kaybeden, açık çöp yığınlarıyla yaşamaya başlayan, küçük çocuğunu güvenlik endişesiyle sokağa çıkmasına izin vermeyen semt halkı, yıllar önce 'yol masraflarına katkı payı' adı altında belediyeye ek vergi ödedikten sonra işgaller nedeniyle bugün o yollarda, kaldırımlarda yürüyemeyen semt halkı, kitlesel basın açıklaması yaparak yaşam hakkını talep etmesine karşın yetkililerin görüşmeye yanaşmadığı semt halkı, 'yıllar önce tüm ülkeye örnek olan 3. köprü projesine karşı direnişi bu günleri görmek için mi yaptık' diye üzülen semt halkı...

Tüm yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Arnavutköy'ü 'pazarlanacak bir ürün' olarak görmeyin. Kültüre ve tarihe karşı işlenen bu 'cinayetlere' ortak olmayın, durdurulması için çalışın."