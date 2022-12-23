Bebek’te restoranın olduğu iskele çöktü: 4 kişi yaralandı

Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beşiktaş Kaymakamlığı, olaya ilişkin açıklama yaptı.

4 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 21.00 sıralarında ilçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, dört vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevredeki emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."