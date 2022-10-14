Arnavutköylü yurttaşlar tepkili: Daha fazla işyeri ruhsatı verilmesin

İstanbul'un Arnavutköy semtinde verilmekte olan işyeri ruhsatlarına karşı çıkan yurttaşlar, "Artık Arnavutköy'de işyeri ruhsatı verilmesin" başlıklı çağrıda topladıkları imzaları Beşiktaş Belediyesi'ne iletti.

Belediye yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmelerden karşılık elde edilememesi üzerine 16 Ekim saat 14.00'te Satış Meydanı, Arnavutköy Muhtarlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği'nin konuya dair açıklaması şöyle:

"Önceki ay Beşiktaş Belediye Meclisi'nin Arnavutköy için aldığı karara göre, 1. Cadde'de içkili mekanlara, diğer sokaklarda da içkisiz mekanlara ruhsat verilmeye devam edilecek. Bu karar Arnavutköy halkının taleplerini, özlemlerini karşılamamaktadır.

Bilindiği gibi, ruhsat verilen işyerlerinin artışıyla semtimizde trafik, çöp, can güvenliği, gürültü, yeşil alanların ve tarihi eserlerin tahribatı gibi sorunlar katlanarak artmaktadır. Arnavutköy'de yaşayan nüfus giderek azalmıştır. Dünyanın en güzel semtleri arasında sayılan Arnavutköy'de günlük hayat mahalleliler için ıstıraba dönüşmüştür. Komşularımız birer birer azalmakta, öte yandan konutları otel ve kısa süreli kiralama olarak kullanan yabancılar çoğalmaktadır. Beşiktaş Belediyesi, benzeri olmayan tarihi ve kültürel dokuyu korumak yerine. Arnavutköy'ün barlar, kafeler, işyerleri ile dolu bir ticari merkeze dönüşmesini tercih etmiştir.

"Artık Arnavutköy'de işyeri ruhsatı verilmesin" başlıklı çağrımıza destek veren 500'e yakın imza Beşiktaş Belediyesi'ne teslim edildi. Bu çağrımız, belediye yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde ısrarla dile getirmemize rağmen dikkate alınmadı. Sorun meclis kararı ile yeni içkili yer ruhsatlarının 1.Cadde ile sınırlandırılması değildir: içkili-içkisiz her türlü işletmenin mahalle içinde çoğalması, semt halkının yaşam hakkının elinden alınmasıdır. Halihazırda ruhsat sahibi işletmelerin de aleyhine olan bu gidişat durdurulmuyor tam tersine görmezden geliniyor.

İnsanca yaşam hakkımıza duyarlı davranmayanlara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Komşularınızla, arkadaşlarınızla gelişmeleri paylaşmanızı ve derneğimizin duyurularını takip etmenizi öneriyoruz."