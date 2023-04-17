Boğaziçi Akademisyenleri Kılıçdaroğlu'na 'hasar dosyası' sundu

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden bir heyet, dün İstanbul’da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Akademisyenler, kayyum atamalarının gerçekleştiği 2021 yılından beri Boğaziçi Üniversitesinde yaşanmakta olan hasarı, yükseköğretim alanındaki sorunları ve çözüm önerilerini aktardılar.

Heyet ayrıca üniversitedeki hasarların dökümünü içeren bir dosya sundu. Toplantıda "özgür ve özerk üniversitenin" önemi vurgulandı.

Heyette Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Taner Bilgiç ve Prof. Dr. Ünal Zenginobuz yer aldı.