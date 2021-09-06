'Boğaz'da balıkçı ağına takılan deniz mayını imha edildi'

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesine takılan deniz mayınının imha edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi" denildi.

Haber

Ayvalık'ın tek balıkçı barınağına yapılmak istenen bina tepki çekiyor