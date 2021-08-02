Bodrum'daki son durumu belediye başkanı açıkladı

Armutçuk mevkisi, Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahallerinde yangın devam ediyor.

Aras "Armutçuk çocuk mezarlığı mevkiisinde devam eden bir yangın var, buralar kısmen kontrol altına alındı. Aşağı Mazı, Yukarı Mazı bölgeleri kısmen kontrol altına alındı. Yeniköy bölgemizde devam eden bir yangın var. Biraz yüksek kesimlerde burası. Rüzgarın yön değiştirmesiyle meskun mahalleri tehdit etmesi öngürülebilir. Gökpınar tarafında da bölüm bölüm devam ediyor yangın. Karadan kontrol altında tutamaya çalışıyoruz yangınları, zaman zaman hava desteği de geliyor. Mazı ve Çöketme bölgesini komple boşlattık, tatilci de kalmadı" açıklamasında bulundu.

Başkan Aras” Sevgili Bodrumlular İçmeler tersaneler bölgesinin tam üzerindeyiz. Burada ciddi bir yangın oldu. Bu bölge olduğu gibi yandı maalesef, tersanelere gelmeden yangını tutabildik. Ama şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor burada sıkı bir personel ve ekipmanla, asıl şimdi biraz daha Manastır Otel'in üstünde Forever Club'a doğru bölgede bir artış oldu. Birazdan oraya doğru geçeceğiz. Şu anda ekiplerimiz de havadan karadan söndürme çalışmaları sürdürüyor. Birçok yerden ihbarlar ya da asılsız haberler geliyor. Bunlara itibar etmeyiniz. Halkımızdan ricam asılsız haberlere itibar etmemeleri, trafiğe çıkmamaları ve araçlarını bir an önce trafikten çekmeleridir. Farklı bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına da mahalle muhtarlarımızı ve halkımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum ” dedi.

Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, yangına havadan karadan müdahaleye devam ediyor. Bodrum Belediyesi kriz masası oluşturuldu. Tüm imkanlarını seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına müdahale ediliyor.

Başkan Aras, ayrıca sosyal medya üzerinden “Yangın söndürme çalışmalarımız havadan ve karadan sürüyor. Belediye araçlarımız, tahliye gerekmesi halinde İçmeler’de hazır halde bekliyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum; acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayalım” diye hatırlatma yaptı.

Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi’nde başlayan yangın, Aşağı Mazı köyünün ardından Çökertme Mahallesi'ne sıçradı. Şiddetini artıran alevler nedeniyle Çökertme koyu boşaltıldı. Milas Belediye Başkanı Aras yaptığı açıklamada, "Rüzgar, Ören ve termik santralin tersinde estiği için şu an bir tehlike söz konusu değil." ifadelerini kullandı.