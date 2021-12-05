Bodrum'da sağanak yağış: Dereler taştı, evleri su bastı

Bodrum’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur Mumcular, Mazı mahallelerini vurdu.

Sağanak yağmur nedeniyle bir anda taşan dereler cadde ve sokakları göle çevirdi. Mumcular mahallesinde bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı.

Mazı mahallesinde ise taşan dereler nedeniyle tarım arazileri, seralar göle döndü. Bazı sitelerin istinat duvarlarını yıkıldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız yağan yağmur Bodrum merkezinden de etkisini gösterdi. Su basan evlerdeki suları boşaltan belediye ekipleri tıkanan dere yataklarına müdahale etti.

Ekipler, dere yataklarına dağlardan gelen sularla biriken moloz parçalarını, ağaç dallarını ve yapraklarını temizledi. Su basan evlere vidanjör gönderen ekipler suları boşaltarak temizlik çalışmalarına başladı. (İHA)