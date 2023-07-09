Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü: 4 taşınabilir ev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, bölgedeki bazı "tiny house" olarak nitelendirilen taşınabilir evlerden 4'ü yandı.

Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapılan yangında, taşınabilir nitelikteki "tiny house" olarak nitelendirilen evlerden 4'ü yandı, 2 'si de hasar gördü. (AA)