Bodrum'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bugün, Marmaris yangınının ardından Bodrum'da da orman yangını başlamıştı.

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