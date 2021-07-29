Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bugün, Marmaris yangınının ardından Bodrum'da da orman yangını başlamıştı.
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Haber Merkezi
Bodrum'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Haber Merkezi
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bugün, Marmaris yangınının ardından Bodrum'da da orman yangını başlamıştı.