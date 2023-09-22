Bodrum'da bir avukat ve bir icra müdürünün öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışma sonucu 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi G.Ö. ile Denizli'de gözaltına alınan O.K, geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne getirildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alınan ilk ifadelerde, katil zanlısı G.Ö. ile avukatı olduğu belirtilen Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar arasında kaybedilen bir mahkeme meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve cinayetin bu sebeple işlendiği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, aynı araçtaki üç kişi arasında tartışma çıkmış, otomobilin arka kısmında oturan G.Ö, öndeki avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın başına silahla ateş etmişti.

Sağlık ekipleri Çam ve Çavdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Şüpheli G.Ö. jandarmaya teslim olmuş, diğer şüpheli O.K. de dün gece Denizli'de yakalanmış ve ilçeye getirilmişti (AA)