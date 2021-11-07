Bodrum'da batan teknedeki bir göçmenin cesedine ulaşıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin önceki gün batması sonucu kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA'nın haberine göre bölgeye 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile Sahil Güvenlik botları ve dalış timi sevk edildi.

Olay mahalline ulaşan Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 7 kişi kurtarıldı. Kayıp olduğu belirlenen 3 kişi için arama kurtarma faaliyeti başladı. Yürütülen çalışmalarda Filistin uyruklu Nesseralla Abdurrehman Alfarra isimli göçmenin cesedine Orak Adası açıklarında ulaşıldı.

Ön otopsi için ilçedeki özel bir hastaneye getirilen Filistin uyruklu göçmenin cesedi, daha sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.