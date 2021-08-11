Bodrum'da dün saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bodrum yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bodrum'da dün çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu
Haber Merkezi
Bodrum'da dün saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.