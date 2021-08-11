Bodrum yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bodrum'da dün çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu

Haber Merkezi

Bodrum'da dün saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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