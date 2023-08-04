Bodrum Belediyesi'nden CHP'li meclis üyesine ait ormanlık alana imar izni

Muğla Bodrum Belediyesi'nin 2023 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı dün gerçekleşti. 10 madenin kabul edildiği meclis toplantısında ilçenin Sazköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana ilişkin Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı imara açıldı. Oy çokluğuyla geçen karara göre, tarım arazisi ve ormanlık alanda 10 bin metrekare büyüklüğünde inşaat yapılacak.

Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre, tarım arazisi statüsünde bulunan ve çam oranlarının bulunduğu alan CHP Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden'e ait. Ormanlık alanın imara açılması talebi daha önce iki kez meclise gelmiş ve reddedilmişti.

Söz konusu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılında tarım amaçlı ‘Büyük Ova’ sınırlarına dahil edilmiş ve arazinin tarım dışı kullanımını yasaklamıştı. Yine aynı bakanlık 2022 yılında aldığı bir başka karar ile bölgede bağ evlerine sınırlama getirmiş ve 15 bin metrekare alandan fazla olan arazilere 2000 metrekare yapı yapılmasına izin vermişti. Meclisten geçen karar göre söz konusu CHP Meclis üyesinin sahip olduğu arsaya 10 bin metrekare inşaat hakkı verilmiş durumda.

TMMOB kararı yargıya taşıyacak

Kararın meclisten geçmesi üzerine TMMOB’dan itiraz geldi. Mecliste konuşan TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mustafa Erdoğan “Alan bir orman alanı. Bodrum Belediyesi yöneticisi arkadaşlarımız Bodrum dışındaki doğa sorunlarına duyarlı oldukları kadar Bodrum’a da duyarlı olmalarını bekliyoruz. Akbelen’e gidiyor başkanımız oradaki ağaçların kesilmemesi için elinden geleni yapıyor başkanımız ama yalnızca adrese teslim bir eko turizm uygulamasını iki kez ret edilmesine rağmen gündeme getirilip başkanın çift oyu ile kabul edildi. Burası büyük ovadır. Şimdi biz TMMOB olarak burada değişen teknik ve hukuki bir durum olmadığını görüyor ve söylüyoruz. Değişen bir durum olmadığı halde meclis iradesinin çevre – imar bütünlüğü bulunmayan bu parsel bazlı eski tabirle 'mevzii' plan teklifini hangi gerekçe ile kabul ettiğini anlamak isteriz" dedi.

Konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten Erdoğan, "TMMOB olarak bu hukuksuz ve planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırı kararınızın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı da buradan kamuoyuna beyan ederiz" ifadelerini kullandı.