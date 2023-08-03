Limak'ın Kuzey Ormanları'nı işgal ederek yaptığı otel önünde protesto: 'Elini ormanlardan çek'

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı direniş devam ediyor.

İstanbul Doğa Savunmaları, Limak tarafından İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Kuzey Ormanları işgal edilerek yapılan Limak Eurasia Luxury Hotel önünde protesto gerçekleştirdi.

Otel önünde gerçekleştirilen protestoda, "Limak elini ormanlardan çek, her yer Akbelen her yer direniş" yazılı pankart açıldı.

Yapılan basın açıklamasında "Sömürüye, vurguna, talana doymayan Limak, ekolojik otel sertifikalı yalan ile Akbelen Ormanı'nı katletti" denilirken Limak'ın sahip olduğu oteller önünde eylem yapma çağrısında bulunuldu.

Otel güvenliğinden müdahale

Otel güvenliği, basın açıklaması sırasında protestoya müdahale etti. Müdahaleye rağmen devam eden basın açıklamasında, "Yeşil sertifikalı otel olarak geçiyor ama ormanları katlediyor. Limak para kazandığı zaman ormanlara 'evet' diyor, Limak para kazanmadığında ise ormanları kesiyor, yok ediyor. Akbelen Ormanı halkındır" denildi.

Protesto sırasında; "Ormanlar, nehirler sermaye değiller", "Limak elini ormanlardan çek", "Her yer akbelen her yer direniş" sloganları atıldı.