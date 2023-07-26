Bodrum Belediye Başkanı: Akbelen'e ulaşmamızı engellemek için kimlik kontrolü yapılıyor

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda Yeniköy Kemerköy Termik Santrali için ağaç kesimine gelen yıkım ekipleri önceki gün sabah 5.30'ta jandarma ve TOMA araçlarıyla birlikte baskın yapmıştı. Ormanda ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere jandarma biber gazıyla müdahale etmiş, 8 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi yaralanmıştı.

Yurttaşlar bugün de sabahın erken saatlerinde kesim yapılan alana gitti. Kesim ekiplerinin önünü kesen yurttaşlar, "Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz" sloganı atarak ağaç kesiminin durdurulmasını istemişti. Bugün de bir kişi gözaltına alındı.

'Kimlik kontrolü yapılıyor'

Bodrum'dan Akbelen Ormanı'na gitmek isteyen Belediye Başkanı Ahmet Aras da, ilçenin çıkışında konvoylarının durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını paylaştı. Twitter hesabından video bir paylaşan Ahmet Aras, "Şu an burada uçağa yetişecek olan var, hastanelere gidecek olan var. Biz burada savaşa gitmiyoruz herhalde, destek olmaya gidiyoruz. Asayiş problemi mi yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aras paylaşımında, "Akbelen'e ulaşmamızı engellemek için, Bodrum çıkışında hiçbir zaman olmayan bir kimlik kontrolü uygulamasının emrini verenleri kınıyorum. Nedir bu zulüm? Kimi korumak için bu zulüm? Yazıklar olsun" dedi.