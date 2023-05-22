BM'den Türkevi'ne saldırıyla ilgili açıklama

ABD'nin New York kentinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne yönelik saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı'ndan bir açıklama geldi.

AA muhabirinin BM binasının karşısında yer alan Türkevi'ne saldırıya ilişkin tepkisini sorduğu BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq "Tüm diplomatik yerleşkelere yönelik saldırıları kınıyor, New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.