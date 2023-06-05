BM'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması: 'Kritik öneme sahip'

Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Rusya'nın amonyak ihracatı için boru hattının tekrar etkinleştirilmesini bölgede süren çatışmanın engellediğini açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için olasılık görmediklerine dair açıklaması sorulan Dujarric, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Dujarric, İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi çerçevesinde tüm ortaklarla sürekli olarak görüşmelerin devam ettirildiğini belirterek, "Tahıl Anlaşması ve Rusya ile amonyak ihracatına ilişkin imzalanan Mutabakat Zaptı, dünya gıda fiyatları ve açlıkla mücadele etmek için kritik öneme sahip" dedi.

Rusya'nın amonyak ihracatı için boru hattının etkinleştirilmesinin önündeki engellere ilişkin ise Dujarric, "Çatışma hala sürüyor" diye konuştu.